"Les interrogatoires ont été effrayants" : partis pour un séjour aux États-Unis, deux jeunes Français qui ont fini en prison racontent

À l’entrée de la prison, les deux Français doivent passer l’étape de la fouille. "J’ai connu des festivals de musique où on est fouillé mais jamais comme ça. On a été palpés partout. La peur était plus forte que le sentiment d’humiliation", explique la jeune fille. "On nous a remis un paquetage, des vêtements (…) donc nous avons dû nous déshabiller presque totalement. Après, il a fallu passer un examen médical (…) J’ai eu une injection en restant coopérative car je pensais que c’était une prise de sang. En fait je n’ai pas compris ce qu’on m’injectait et je n’avais pas le choix". Le couple a été séparé. "Je partageais la cellule avec quelqu’un de gentil qui tentait de me rassurer", détaille Oliviane. "On a vécu une torture mentale. La prison c’est terrible et les heures super longues".