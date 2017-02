Les mémoires du couple Obama pourraient rapporter 60 millions de dollars

Le contrat a atteint une somme record. Selon un communiqué publié mardi, l'ancien président des Etats-Unis Barack Obama et son épouse Michelle ont conclu un contrat d'édition avec la maison Penguin Random House, qui prévoit un livre pour chacun. Plusieurs maisons d'édition se disputaient les droits des deux ouvrages. Selon le Financial Times, l'éditeur, qui n'a pas donné de montant précis, aurait accepté de mettre sur la table plus de 60 millions de dollars pour s'assurer les droits des deux ouvrages.





Un véritable record puisque, avant lui, aucun président n'a touché une somme pareil pour la publication de ses mémoires. George W. Bush avait reçu près de 10 millions de dollars pour 2,6 millions d'exemplaires vendus en 2010 avec "Decision Points" et Bill Clinton 15 millions pour 2,2 millions d'exemplaires vendus avec "My life" en 2004.