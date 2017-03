Les missiles nord-coréens étaient un "exercice" visant les bases américaines au Japon

De quoi provoquer des tensions. La Corée du Nord a tiré lundi une salve de missiles balistiques en direction du Japon, forçant Tokyo et Washington à demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a condamné ces tirs, qui étaient selon Pyongyang un exercice visant à frapper les bases militaires américaines au Japon.





Ils "violent les résolutions du Conseil de sécurité et sapent gravement la paix et la stabilité régionale", a affirmé le chef de l'ONU, cité dans un communiqué par son porte-parole adjoint Farhan Haq. L’ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley a affirmé de son côté que "le monde n'autoriserait pas la Corée du nord à continuer sur son chemin destructeur." "Les Etats-Unis et leurs alliés sont résolus à stopper cette menace à la sécurité internationale", a-t-elle estimé.