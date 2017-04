Les Panama Papers : un an après, tout, ou presque, reste à faire

"Les services compétents en ce domaine (de lutte contre la fraude et l’évasion, ndlr) sont en difficulté", assure Éric Alt, citant en exemple le Parquet national financier (PNF), l’Office centrale de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) ou encore les services de la Direction des finances publiques, qui ont vu leurs effectifs se réduire à peau de chagrin ces derniers mois. Des réductions d'effectifs dont, chose rare souligne Éric Alt, l'OCLCIFF s'est directement fait écho récemment par voie de communiqué.





"Il faudrait un renforcement de ces moyens", poursuit le magistrat. "Ce sont des enjeux juridiques et financiers relativement modestes. On parle de quelques centaines de fonctionnaires, de quelques dizaines de policiers, alors que de l’autre côté on parle d’une fourchette de 60 à 80 milliards d’euros de perdus chaque année à cause de la fraude et de l’évitement de l’impôt en France, soit l’équivalent de notre déficit annuel. Et ce chiffre monte même à 1000 milliards pour l’UE, d’après les estimations avancées par la Commission européenne."