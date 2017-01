"Les Pays-Bas ensuite" : une émission de télé néerlandaise vante les mérites du pays à Donald Trump et ça fait le buzz

Les Néerlandais ont de l'humour, beaucoup d'humour. En réponse au slogan "America first" de Donald Trump lancé lors de son investiture, les auteurs d'une émission qui sera diffusée dimanche 22 janvier sur la chaîne NPO 3, "Zondag met Lubach", ont décidé de répondre au nouveau président des Etats-Unis en faisant eux-aussi l'apologie de leur pays.





Mais pas de n'importe quelle façon. Ils se sont amusés à utiliser le même vocabulaire pompeux et mégalo que l'ancien magnat de l'immobilier. Histoire d'essayer de lui plaire. Et la vidéo est très vite devenue virale, avec plus de 800.000 réactions en 24 heures.