Les pays d'Europe centrale s'insurgent : le Nutella ou le Nesquick seraient moins bons chez eux

Côté assiette, les Européens ne sont pas tous égaux. Lors d’un conseil européen organisé jeudi à Bruxelles, la Slovaquie et la Hongrie ont dénoncé les aliments bas de gamme qui seraient vendus chez eux. Etudes à l’appui, ils ont expliqué qu’il y avait une vraie inégalité de qualité sur certains produits alimentaires vendus sous le même nom et la même étiquette que dans d’autres pays européens. Selon Bratislava et Budapest, il s’agit là d’un phénomène "grandissant".





Sur 22 produits testés, les Slovaques ont ainsi relevé d’importantes différences dans dix cas - produits laitiers, boissons, produit à base de poisson, condiment, dessert et thé - et des différences plus légères dans trois produits à base de viande.