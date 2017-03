Les pays de l'UE ont accueilli moins de 10% des réfugiés annoncés, Bruxelles menace de sanctions

Ce plan de relocalisation concernant 160.000 réfugiés est destiné aux migrants ayant le plus de chances d'en obtenir le statut, c'est à dire principalement les Syriens et les Érythréens. La Hongrie, l'Autriche et la Pologne refusent pour l'instant de participer au plan. La République tchèque, la Bulgarie, la Croatie et la Slovaquie, quant à elles, "n'y prennent part que dans une mesure très limitée", selon la Commission.





Les quotas de réfugiés ont néanmoins été réduits, depuis la signature de l'accord entre la Turquie et l'UE, signé le 18 mars. Selon cet accord, les nouveaux migrants irréguliers - même les demandeurs d'asile - qui se rendent de Turquie vers la Grèce doivent être renvoyés vers la Turquie. En contrepartie, l’UE a accepté que pour chaque Syrien renvoyé des îles grecques en Turquie, un autre doit être réinstallé de la Turquie dans l’UE, dans la limite de soixante-douze mille places. C'est le principe du "un pour un".