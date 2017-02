"Les réfugiés sont les bienvenus" : des manifestants installent une banderole sur la Statue de la Liberté

Les images ont déjà fait le tour des réseaux sociaux. Mardi, une banderole pro-réfugiés de plus de six mètres de long a été installée au pied de la Statue de la Liberté à New York. "Les réfugiés sont les bienvenus", pouvait-on lire en lettres capitales. Le message est resté accroché pendant près d'une heure avant d'être retiré par les autorités.





A l'origine de cette banderole, le collectif d'activistes Alt Lady Liberty : "Presque tous les Américains ont des ancêtres venus d'ailleurs", a expliqué le groupe à la chaîne CNN. Les immigrants et les réfugiés rendent ce pays meilleur. Et tourner notre dos aux réfugiés, comme nous l'avons fait avec Anne Frank, ne nous rendra pas meilleurs. Les réfugiés sont les bienvenus, les musulmans sont les bienvenus et les immigrants sont les bienvenus".