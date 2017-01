Les sœurs Bush donnent leurs conseils aux filles Obama pour gérer l’après Maison Blanche

Il y a huit ans, un soir froid de novembre, nous vous avons accueillies sur les marches de la Maison Blanche". Jenna Bush et Barbara Pierce, les deux filles de l'ancien président Bush, se souviennent encore du moment où elles ont dû laisser leurs chambres de la maison la plus connue de Washington aux sœurs Obama. Le 4 novembre 2008, Barack Obama s’imposait face à John McCain, pour prendre les commandes des Etats-Unis. Le 20 janvier 2009, il prenait officiellement possession de la Maison Blanche, en succédant à Georges W.Bush. Avec lui, sa femme Michelle et ses filles Sasha et Malia s’installaient au 1600 Pennsylvania Avenue. La famille y restera huit ans.





Dans une semaine, le 20 janvier 2017, ce sera au tour de la famille Trump de s’installer dans la résidence présidentielle. Et comme les jumelles Bush avant elles, les filles Obama devront retrouver le cours d’une existence "normale". Pour les y aider, Jenna et Barbara Bush (35 ans) ont adressé leurs conseils dans une lettre que s'est procuré Time Magazine à celles qui s’apprêtent à vivre ce qu’elles même avaient vécu il y a huit ans. "De petites filles nous vous avons vues devenir d'impressionnantes jeunes femmes, avec grâce et simplicité", écrivent-elles. "Maintenant, vous allez rejoindre un autre club exclusif, celui des anciens premiers enfants, un statut que vous n'avez pas recherché et pour lequel il n'existe pas de mode d'emploi".