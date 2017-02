Les trolls pro-Trump ont gagné : "He Will Not Divide US", le live contestataire de l'acteur Shia Labeouf, a été arrêté

L’idée était belle mais les trolls pro-Trump ont triomphé. L’installation vidéo anti-Trump de l’acteur Shia Labeouf a été stoppée par le Musée de l’Image de New York qui l’accueillait. Le projet "He Will Not Divide Us" avait été lancé le 20 janvier, le jour de l’investiture de Donald Trump.





L’idée de cette installation était simple. Elle consistait en une caméra équipée d'un micro et fixée sur l'un des murs extérieurs du musée. Le public était invité à venir dire les mots "He will not divide us" devant la caméra, durant les quatre ans du mandat de Donald Trump. Les images étaient retransmises en direct et en continu sur le site dédié au projet.