Libre-échange : Trump signe la fin du traité transpacifique et veut revoir l'Aléna

Avec cette signature, la politique isolationnaliste que souhaite insuffler Donald Trump tranche radicalement avec la vision libéraliste et mondialiste de Barack Obama. Par ce traité, ce dernier voulait notamment s'immiscer dans le prospère marché asiatique et engager un bras de fer économique avec la Chine, deuxième puissance mondiale. Un retrait qui pourrait donc permettre à l'Empire du Milieu de promouvoir à son tour ses propres accords commerciaux, en Asie du Sud-Est et Pacifique.





En effet, depuis 2013, la Chine mûrit une stratégie économique et diplomatique basée sur la relance de "nouvelles routes de la soie". L'idée étant la suivante : moderniser le mythique axe commercial en créant ainsi des couloirs économiques et des réseaux d'infrastructures qui s'étendent de l'Asie à l'Europe, pour bénéficier à moindre coût des ressources dont le pays a besoin. Et aussi, pour consolider sa toile d'influence dans le paysage asiatique.