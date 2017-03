Liens avec la Russie : Trump discrédité par le FBI

Il est désormais utile de le rappeler : le FBI est sous la tutelle du département de la Justice des États-Unis, qui lui accorde son budget et définit ses priorités. Mais, dans le système américain, le président du pay, étant un citoyen comme un autre aux yeux du Bureau, n’a pas pour autant le droit de se mêler directement de ses affaires. Il faut croire que ce temps-là est révolu.





Donald Trump, inventeurs des "faits alternatifs", a ainsi tweeté ce lundi : "La NSA et le FBI disent au Congrès que le Russie n'a pas influencé le processus électoral." Or, exactement au même moment, le directeur du FBI, James Comey, devant le Congrès, révélait au contraire l’existence d’une enquête sur une "coordination" entre Moscou et des proches du président des États-Unis.