Londres fait face à une hausse des agressions au couteau

Le phénomène touche particulièrement les mineurs, de plus en plus nombreux à porter un couteau. Depuis le début de l'année, 27 personnes de moins de 25 ans ont été tuées à l'arme blanche à Londres, soit près d'une par semaine, indique la municipalité. Ces chiffres ne représentent "que la partie émergée de l'iceberg", juge Patrick Green, dirigeant du Ben Kinsella Trust, une organisation spécialisée dans la prévention des agressions. Entre avril 2016 et mars 2017, la police a ainsi dénombré près de 12.100 attaques au couteau à Londres, qui ont fait plus de 4400 blessés. Des statistiques au plus haut depuis cinq ans.





Dans trois cas sur quatre, les agressions ne sont pas liées à la criminalité organisée mais à des individus isolés, qui portent une arme pour se sentir en sécurité ou se donner une allure. "On assiste souvent à des prophéties auto-réalisatrices : les jeunes se munissent d'un couteau, et, ce faisant, augmentent considérablement leurs chances de devenir des victimes", analysait ainsi Bernard Hogan-Howe, l'ancien directeur de la police londonienne, en fin d'année dernière. Et ce phénomène inquiète les autorités, surtout après la recrudescence des attaques à l'acide, notamment chez les livreurs de repas.