Londres : non, cette femme voilée n'était pas indifférente à l'attentat

Choquée, la jeune musulmane a répondu à ses détracteurs avec l'aide d'une ONG luttant contre l'islamophobie, Tell MAMA. L'organisation a publié sur son site son communiqué. "Je suis choquée et complètement consternée", raconte-t-elle. S'adressant à ceux "qui ont interprété ses pensées lors de cet horrible et épouvant moment", elle se dit effarée de devoir faire face à des critiques "basées sur la haine et la xénophobie" en plus de tenter de surmonter le drame auquel elle a assisté. "Ce que l'image ne montre pas, c'est que j'ai parlé à d'autres témoins pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé et pour voir si je pouvais apporter mon aide" explique-t-elle. À ce moment, la jeune femme était submergée par "la tristesse, la peur et l'inquiétude." Cette femme a ensuite "appelé (sa) famille pour lui dire qu'elle allait bien" et qu'elle ne faisait pas partie des victimes. "Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles", conclue-t-elle.