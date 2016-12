Macabre Noël au Mexique : 16 personnes tuées et 6 têtes humaines retrouvées pendant les fêtes

Macabre Noël au Mexique, dans les Etats touchés par la violence liée aux cartels de la drogue : seize personnes, dont sept faisant partie d’une même famille, ont été abattues par des hommes armés pendant qu’ils fêtaient Noël. Ont été assassinés trois frères, leur père, leur oncle, ainsi que deux invités dans l’Etat de Guerrero. Trois des victimes étaient des policiers, a précisé un responsable de la sécurité régionale.





Le Guerrero, grand producteur de marijuana et de pavot qui alimentent le trafic à destination des Etats-Unis, est l'un des Etats les plus touchés par la corruption et les violences entre trafiquants de drogue. C'est également dans cet Etat que 43 étudiants avaient disparu en septembre 2014, un drame qui a suscité une vive émotion dans tout le Mexique et au-delà.