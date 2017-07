Macron à Poutine : "Nous avons constaté l'un et l'autre que nous faisions ce que nous disions"

"Depuis notre rencontre à Versailles, tout ce que nous avons décidé se réalise", a insisté Vladimir Poutine devant la presse. Evacuant le sujet des désaccords sur l'Ukraine, "déjà évoqué ce matin avec Angela Merkel", Emmanuel Macron a salué des "avancées tangibles" et cité notamment les échanges sur la Syrie, où un cessez-le-feu doit en principe entrer en vigueur prochainement, ainsi que sur le climat, "remerciant" son homologue russe pour "son engagement" sur le sujet.





Et pour finir, ce petit clin d'œil d'Emmanuel Macron au président russe, pour lui signifier que les deux pays pourront aller plus loin dans leur rapprochement : "Maintenant, nous pouvons passer à une nouvelle phase après avoir constaté l'un et l'autre que nous faisions ce que nous disions".