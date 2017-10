Madrid rejette fermement la médiation proposée par les dirigeants catalans : et maintenant ?

Le bras de fer entre Madrid et le gouvernement séparatiste catalan semble bien parti pour durer. Mardi, des centaines de milliers de personnes - 700.000 selon la police municipale - ont manifesté dans les rues de Barcelone pour dénoncer la violence dont ont fait usage la police nationale et la Garde civile dimanche. Et l'hostilité pourrait encore monter d'un cran car en face, la situation est complexe politiquement pour le gouvernement de Mariano Rajoy, pressé par son électorat de mettre fin à l'humiliation de l'Etat en Catalogne. "Le temps des aimables invitations au dialogue est passé (...) le gouvernement doit arrêter net" les indépendantistes, écrivait mercredi le quotidien conservateur El Mundo.





Madrid a a des atouts dans sa manche : une loi de "sécurité nationale" promulguée en 2015 permet au gouvernement de décréter que le pays se trouve dans une "situation mettant en cause la sécurité nationale". C'est, a expliqué Mariano Rajoy, une procédure pour les situations à cheval entre "les crises ordinaires, l'état d'urgence, d'exception et de siège", et elle permet de légiférer par décret et par exemple de contrôler directement la police catalane. La mesure la plus extrême serait l'application de l'article 155 de la Constitution, qui permet au gouvernement d'"adopter les mesures nécessaires" dans une région déterminée. Elle permetttrait de suspendre une partie de "l'autonomie" de la Catalogne.