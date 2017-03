Une enseignante d'un village reculé de l'Arctique élue "meilleure prof du monde"

Dans cette région du Québec, également touchée par les grossesses d'adolescentes et les abus sexuels, le taux de décrochage scolaire s’élève à 80 %. Soit quatre fois plus que dans le reste de la province, selon le média québecois L'actualité. Pour y remédier Maggie MacDonnell a mis en place des programmes de formation et d'aide sociale.





"Pour empêcher l’intimidation et le vandalisme, je les ai impliqués dans un atelier de réparation de vélos, et pour répondre a ceux qui répètent qu’ils s’ennuient et qu’il n’y a rien a faire au Nunavik, j’ai mis en place une série d’activités – cuisine communautaire, tournois de ping-pong… et ouvert le premier centre de mise en forme de la communauté", a indiqué l'enseignante, qui a été félicitée par le Premier ministre canadien Justin Trudeau.