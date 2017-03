Mais pourquoi une simple photo d'Hillary Clinton dans un avion a affolé internet ?

Le diable est dans les détails. Ainsi, lorsque un certain John a posté sur Twitter une photo envoyée par une amie partageant le vol d'Hillary Clinton, cet internaute s'est justement montré très observateur en zoomant sur les pages du journal qu'était en train de lire la candidate malheureuse à l'élection présidentielle américaine. Et pour cause, car l'article repéré par le twittos et l'ancienne candidate démocrate très discrète depuis sa défaite face à Donald Trump publié dans USA Today est intitulé : "Pence a utilisé une adresse mail personnelle dans le cadre de ses fonctions".