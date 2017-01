Mali : au moins 60 morts à Gao dans un attentat contre les groupes signataires de l'accord de paix

Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni mercredi pour discuter de la situation au Mali, a estimé que "les retards continuels menacent la viabilité de l'accord". "En l'absence d'autorité étatique et des arrangements intérimaires, le phénomène terroriste prend des proportions de plus en plus inquiétantes au nord et au centre du Mali", a déploré le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Ladsous. "Si la situation sécuritaire continue à se détériorer ainsi, il n'y aura plus de paix à maintenir au Mali", a-t-il prévenu.





Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda à la faveur de la déroute de l'armée face à la rébellion, d'abord alliée à ces groupes qui l'ont ensuite évincée. Ces groupes en ont été en grande partie chassés à la suite du lancement en 2013, à l'initiative de la France, d'une intervention militaire internationale, qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères, régulièrement visées par des attaques meurtrières, malgré la signature de l'accord de paix, censé isoler définitivement les djihadistes, et dont l'application tarde à venir.