Mali : une ressortissante française enlevée à Gao par des hommes armés

Le soir même, l'armée malienne, la force de l'ONU et la force Barkhane de l'armée française se sont mobilisées. "Dès que j’ai reçu l’information, je l’ai partagée avec toutes les forces en poste, et nous sommes en train de voir comment boucler les issues afin qu’avec la contribution des uns et des autres, on puisse les arrêter, insiste le gouverneur. Il s’agit de fouiller tout véhicule qui rentre et qui sort. Nous pensons que même s’ils sont sortis, ils ne sont pas loin. Avec l’appui des forces aériennes, on peut les localiser et essayer d’arrêter le processus. J’invite toute la population à nous aider pour qu’ils soient arrêtés à temps", a plaidé Seydou Traoré. Par ailleurs, l'état major de la force Barkhane a mis en place un numéro d'appel, le 80.00.00.00, afin de collecter toute information qui permettrait de retrouver Sophie Petronin.