Mali : qui est Sophie Pétronin, la Française enlevée à Gao ?

En 2012, Sophie Pétronin avait échappé de justesse à un enlèvement par un groupe islamiste. Réfugiée au consulat d’Algérie à la suite du coup d’Etat de rebelles touaregs du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), épaulés par les groupes islamistes Aqmi et Ansar Dine, elle assiste le 5 avril à l’enlèvement de sept diplomates algériens par des hommes en armes, qui hissent le drapeau salafiste.





Dépassé par les évènements, le MNLA va alors aider Sophie à rejoindre le nord du pays et l’Algérie, raconte le Dauphiné Libéré. "On a roulé tous feux éteints dans Gao. Une garde armée nous escortait", expliquait-elle dans le quotidien local. "Nous avons mis une nuit pour traverser le désert alors que normalement, il faut deux jours. J’ai regardé le compteur, on roulait à 130 km/h". Arrivée à la frontière après 600 kilomètres de dunes, un avion militaire l’avait ensuite embarqué vers Alger, pour rejoindre l’ambassade de France.