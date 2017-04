Manger du chien ou du chat est désormais prohibé à Taïwan

En 2001, Taïwan avait déjà adopté une loi sur la vente de produits de viande et de fourrure. Mais si la viande de chien a, depuis, continué d'être largement consommée à Taïwan, une étape a clairement été franchhie dans la considération des chiens et des chats comme membre à part entière d'une famille. Le projet de loi interdit ainsi également à ceux qui circulent en voiture ou en moto de tirer leurs animaux de compagnie à côté d'eux.





Pluôt ailurophile notoire, le discret président taïwanais Tsai Ing-wen a adopté l'année dernière trois chiens guides retraités pour vivre avec ses deux chats, Cookie et A-Tsai. En Asie, l'abattage massif le plus connu de chiens pour la nourriture se produit une fois par an en Chine lors du festival de la viande de chien Yulin. Environ 10 000 chiens sont tués chaque année et mangés dans la ville méridionale de Yulin, mais le festival a de plus en plus attiré l'élan des militants des droits des animaux ces dernières années.