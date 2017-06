Manifestation de handicapés, divison des Républicains : Trump dans le bourbier de la réforme de santé

Le 4 mai dernier, la Chambre des représentants, à majorité républicaine, a voté de justesse un premier texte censé abroger l'Obamacare, pour le remplacer par un système offrant moins de garanties. Ce projet supprimerait l'obligation de s'assurer instaurée par Obamacare, au nom de la liberté individuelle, et annulerait les impôts créés pour financer le dispositif. Enfin, cette réforme conduirait à réduire progressivement, à partir de 2021, les aides fédérales qui financent Medicaid, l'assurance publique destinée aux plus pauvres, qui assure un Américain sur cinq.





Le problème, c'est qu'en plus de fâcher toute une partie de la population qui bénéficiait du Medicaid, cette réforme est loin de faire l'unanimité parmi les sénateurs républicains. Les plus modérés ont reproché au projet de loi d'être trop extrême. Ce jeudi, les chefs républicains du Sénat ont donc dévoilé une version légèrement amendée, censée convaincre ces élus modérés hésitants. Dans cette version plus "modérée", les assurances privées n'auraient plus le droit de faire payer plus aux personnes ayant des antécédents médicaux. Et les aides individuelles seraient moins réduites que dans le projet de loi initial.