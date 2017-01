Marche anti-Trump : 200 000 personnes attendues à Washington, des rassemblements dans le monde entier

Mais cette marche anti-Trump ne se cantonnera pas uniquement à Washington. 300 autres "marches soeurs" se dérouleront dans d'autres villes des Etats-Unis dont New York, Boston, Los Angeles et Seattle, ainsi qu'au-delà des frontières américaines. Une manifestation est par exemple prévue à Paris à 14h place du Trocadéro.





Les premiers rassemblements, dans le calme, ont eu lieu dans la matinée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Des milliers de personnes ont défilé à Sydney et Melbourne, en Australie, et à Wellington et Auckland en Nouvelle-Zélande." Nous ne sommes pas seulement inquiets pour les femmes, a prévenu l’une des organisatrices de la marche de Sydney, Mindy Freiband. Nous pensons que de nombreuses personnes sont menacées par le genre de mesures", en réference aux déclarations "sexistes" et "racistes" de Donald Trump au cours de sa campagne.