Mardi noir en Afghanistan : près de 50 morts dans une série d'attentats

Un garde de sécurité du Parlement, joint par l'AFP, "Zabi", a rapporté que "le kamikaze s'est approché à pied des employés qui quittaient leur bureau et a déclenché sa charge au beau milieu de la foule", tuant et blessant "de nombreuses personnes". Peu après, il a "remarqué une voiture suspecte garée de l'autre côté de la rue" face au Parlement: "Le temps que je crie aux passants de s'écarter, elle a explosé, me rejetant en arrière".





Il s'agissait d'un gros véhicule 4x4 garé à proximité et totalement soufflé, a constaté un photographe de l'AFP, qui a rapporté des images de dévastation : chaussée jonchée de sang et de débris, bâtiment en feu. "Beaucoup de gens ont été également tués et blessés dans cette seconde explosion", a-t-il raconté. Lui-même a été touché "à la main, au pied et au cou".





A Kaboul, les annexes du Parlement visées ce mardi se trouvent juste en face de l'Université américaine, durement frappée en septembre dernier par une "attaque complexe" - une explosion qui ouvre la voie à un commando armé. Au moins 16 personnes, en majorité des étudiants, avaient été tuées et de très nombreuses blessées.