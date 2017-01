"L’homme le plus détesté d’Amérique" banni de Twitter après y avoir harcelé une journaliste

Déjà surnommé "l’homme le plus détesté d’Amérique", Martin Shkreli ne risque pas d’améliorer son cas. Et pour cause : l’entrepreneur controversé, qui avait notamment fait passer le prix d’un médicament contre le sida et le paludisme de 13,5 à 750 dollars, a été banni dimanche du réseau social Twitter pour harcèlement contre Lauren Duca, une jeune journaliste américaine travaillant pour Teen Vogue.





Selon la jeune femme, qui a rendu publics leurs échanges (voir le tweet ci-dessous), Martin Shkreli, également connu pour avoir acheté l’unique exemplaire d’un album du Wu-Tang Clan ("Once Upon a Time in Shaolin"), lui a envoyé un message privé lui proposant de l’accompagner lors de la cérémonie d’investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain. Ce à quoi Lauren Duca a répondu qu’elle préfèrerait "manger ses propres organes".