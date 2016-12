Massacres, violences, crise politique : que se passe-t-il en République démocratique du Congo ?

La tension est à son comble. Alors qu’au moins 35 civils ont été tués pendant le week-end de Noël, la République démocratique du Congo (RDC) semble plus que jamais basculer dans le chaos. Massacres, crise politique, manifestations : le pays traverse depuis plusieurs mois une importante période de troubles.





Des troubles aux origines multiples dans cet État ravagé par deux guerres entre 1996 et 2003 ayant fait au moins trois millions de morts et où la partie orientale reste déchirée par de nombreux et divers conflits armés depuis plus de vingt ans.