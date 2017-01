McDonald's va offrir des double-cheeseburgers aux SDF du Vatican

Un double-cheeseburger, une pomme et une bouteille d'eau. C'est ce que les sans domicile fixe de la place Saint-Pierre au Vatican pourront recevoir tous les lundis midis. Le McDonald's, dont l'ouverture à deux pas de la basilique Saint-Pierre, faisait polémique jusqu'à présent auprès des restaurateurs et des cardinaux, a ainsi répondu à l'appel d'une association locale.





Medicina sociale, qui aide médicalement les SDF du secteur depuis un an, avait demandé aux gestionnaires du fast-food de faire preuve de solidarité envers eux. "On a besoin du soutien de tous et (...) ce serait beau que les derniers parmi ceux qui peuplent les rues autour de Saint-Pierre puissent profiter de cette polémique inutile", expliquait-elle. Finalement McDonald's a répondu "dans les 24h", a raconté à l'AFP Gianluca Scarnicci, la porte-parole de l'association.