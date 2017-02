Ça ne s'arrange pas avec les médias : maintenant, Donald Trump boude le dîner des correspondants de la Maison Blanche

Chaque année depuis 1921, ce dîner de gala se déroule dans un hôtel de Washington et offre au Président une tribune libre, où il est invité à prononcer un discours teinté d'autodérision et de moqueries à destination de ses adversaires politiques. En 2011, présent à cette soirée, Donald Trump avait d'ailleurs été la cible des blagues de la part de Barack Obama. Un épisode que des analystes jugent crucial dans la décision du magnat de l'immobilier de se présenter à la présidence.





La WHCA, organisatrice de l'événement, a souligné peu après que le dîner aurait lieu comme prévu et continuerait à être une célébration "du rôle important joué par les médias indépendants" dans une démocratie.





L'an dernier, Trump - pourtant habitué du dîner annuel, et alors candidat à l'investiture républicaine - avait déjà boycotté la soirée. Ce qui n'avait pas empêché Obama de faire le show une huitième et dernière fois, laissant tomber le micro à la fin de sa performance avec ces mots : "Obama out !" ("Obama c'est fini", en anglais). Preuve qu'encore une fois, tout les sépare.