Elle posait souvent avec ses proies et était harcelée sur la Toile : une chasseuse espagnole met fin à ses jours

Applaudie par certains, détestée par d'autres. Melania Capitan, une blogueuse espagnole passionnée de chasse, a mis fin à ses jours mercredi dernier. Si les raisons de son geste restent pour l'heure inconnues, de premiers éléments divulgués concernant sa disparition montrent que la victime de 27 ans était victime de harcèlement en ligne.





En cause ? Les clichés de ses proies qu'elle postait sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, qui lui valaient régulièrement des insultes et des menaces de la part de militants de la cause animale.