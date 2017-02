Melania Trump aurait pu être expulsée, si son mari avait été président lorsqu'elle a immigré aux États-Unis

Le destin ne se joue parfois à pas grand-chose. Si l'actuelle First Lady, d'origine slovène, était venue travailler aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump, elle aurait pu être tout simplement expulsée et renvoyée en Europe. Une thèse appuyée par le travail de l'agence Associated Press, qui s'est procurée des dizaines de fichiers, dont des contrats de travail signés par l'ancienne mannequin lors de son arrivée sur le territoire américain au milieu des années 1990.





Selon les documents recueillis par AP, celle qui s'appelait alors Melania Knauss - son nom de jeune fille - aurait été rémunérée pour ses activités de mannequinat en Amérique, alors qu'elle ne possédait qu'un simple visa touristique. Entre le 10 septembre et le 15 octobre 1996, elle aurait donc travaillé et n'aurait obtenu son visa de travail que le 18 octobre. Un travail jugé "illégal", puisque le visa touriste permet de rester aux États-Unis pendant six mois maximum mais ne donne pas le droit d'être rémunéré pour un emploi.