Melania Trump bloquée dans son hôtel à Hambourg par les manifestants anti-G20

"Nous n'avons jusqu'ici pas obtenu d'autorisation de la part de la police pour quitter la demeure", a indiqué sa porte-parole à l'agence de presse allemande DPA. Une information confirmée à l'Agence France Presse par une source proche de la délégation de Donald Trump.





Et pour cause, la police de Hambourg est en attente de renforts pour faire face aux nombreuses manifestations et soulager les forces déjà engagées. Dans les rues, des voitures de police ont été incendiées, environ 160 policiers ont été légèrement blessés et au moins 45 personnes arrêtées, selon la police. Aucun bilan du nombre des blessés parmi les manifestants n'est pour l'heure disponible.