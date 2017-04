Melania Trump, ex-escort girl : le Daily Mail dédommage la First Lady pour "diffamation"

L'épouse de Donald Trump a porté plainte contre le tabloïd à Londres et à New York, où elle réclamait 150 millions de dollars (140 millions d’euros environ) de dommages-intérêts en expliquant avoir perdu des millions de dollars de contrats à cause de cette diffamation. De source au fait du dossier, l'arrangement entre les deux parties s'élève à moins de trois millions de dollars, frais de justice et dommages-intérêts inclus. "Nous reconnaissons que ces allégations ne sont pas exactes et nous les retirons", écrit le journal.