Melania Trump réclame 150 millions de dollars au Daily Mail qui a ruiné sa carrière de femme d'affaires

Melania Trump n’a pas l’intention de se laisser faire. La femme du président américain exige 150 millions de dollars de dommages et intérêts de la société Mail Media, qui publie le Daily Mail Online, relate l’AFP.





La raison ? Lors de la campagne présidentielle, le média avait affirmé que l’ex mannequin officiait comme escort-girl dans les années 1990. Et cette "révélation" a fait perdre des millions à la First Lady qui, comme le rapporte The Washington Post, était sur le point de lancer sa marque "Melania".