Même à Paris, Trump à ses fans : on a regardé l'investiture avec eux

Le discours inaugural terminé, Bryan, casquette avec le slogan "Great America make again" vissée sur la tête, applaudit à tout rompre l'homme pour lequel il a voté. Accompagné d'une amie, il dit accorder sa confiance en Donald Trump, en celui "qui fera changer les choses, en celui qui rendra des millions d'Américains plus heureux". "Ce qui me marque à chaque fois dans ses discours, c'est sa proximité avec le peuple. C'est une nouvelle fois ce que j'ai ressenti ce soir". Avant de se figer religieusement quand la jeune chanteuse de 16 ans, Jackie Evancho, entonne l'hymne américain. Les yeux embués, il souffle : "Vive l'Amérique!"





Douillettement installé dans son fauteuil, Paul Haskel n'a pas non plus manqué une miette de l'allocution de Donald Trump face à la nation. "C'était un très bon discours, très fort. Il est dans l'exacte lignée de tout ce qu'il a promis durant la campagne". Quelques minutes plus tard, l'image d'Obama quittant la Maison-Blanche à bord d'un hélicoptère lui happe l'esprit. Comme si, en son for intérieur, il réalise qu'une page se tourne sous ses yeux. Et dans un dernier élan, il chuchote : "Welcome President".