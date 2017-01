Vague de froid : au moins 38 morts en Europe

Des températures particulièrement glaciales ont été enregistrées, ce week-end, dans les Balkans. Le thermomètre est allégrement passé sous les -20°C et a même atteint les -33°C dans la localité de Sjenica, dans le sud-ouest de la Serbie.





Les pays du sud de l’Europe, habitués aux températures clémentes, n’ont pas été épargnés. Sept personnes, dont cinq sans-abri, sont ainsi décédées durant le week-end en raison d’une vague de froid qui a apporté neige et verglas et entraîné la fermeture d’une partie des écoles, notamment dans les montagnes des Abruzzes (centre), mais aussi des Pouilles et en Calabre (sud) ou encore à Palerme (Sicile). En Grèce, la neige a rendu les conditions de survie des migrants sur le territoire extrêmement difficiles.