Meurtre à Cleveland diffusé sur Facebook : la chasse à l’homme étendue à l’ensemble des Etats-Unis

La traque est désormais nationale. Les forces de police américaines ont étendu lundi soir à l'ensemble des Etats-Unis la chasse à l'homme pour retrouver Steve Stephens, meurtrier présumé d'un vieil homme à Cleveland, qui a diffusé son assassinat sur Facebook.





"Nos recherches atteignent maintenant l'ensemble du pays" a fait savoir le chef de la police de Cleveland (Ohio). Le FBI promet une récompense de 50.000 dollars à toute personne qui permettra l'arrestation de cet homme, qui est "armé et dangereux" et figure désormais sur la liste des individus les plus activement recherchés par la police fédérale.