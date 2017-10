Mort de Kim Wall dans un sous-marin : la scie repêchée a-t-elle servi à découper le corps ?

Kim Wall, journaliste expérimentée de 30 ans, avait embarqué le soir du 10 août à bord du Nautilus avec Peter Madsen, le concepteur et propriétaire danois du submersible. Le voyage entrait dans le cadre d'un reportage. Journaliste indépendante basée à New York et en Chine, elle collaborait notamment avec le Guardian et le New York Times. Mercredi, une cérémonie commémorative a été organisée à New York, à l'appel de l'Ecole supérieure de journalisme de Columbia, d'où la victime était sortie diplômée en 2014. "L'humanité a besoin de femmes courageuses comme Kim. C'est une femme qui en voulait et qui osait dire les choses, (qui voulait) donner la parole aux faibles et faire de cette planète un meilleur endroit où vivre", a déclaré sa mère Ingrid Wall lors de la cérémonie.