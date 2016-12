Meurtre de l'ambassadeur de Grèce au Brésil : sa femme et son amant passent aux aveux

La voiture carbonisée a été retrouvée dans cette commune de Nova Iguaçu, quelques heures après le lancement d'un avis de recherche par la police brésilienne. Dès le début, la police avait précisé qu'elle écartait l'hypothèse d'un enlèvement, en l'absence de prise de contact avec la famille.





L'épouse avait été interrogée une première fois par la police. Les photos dans les médias brésiliens la montraient entrant au commissariat, cheveux châtains clairs et lunettes de soleil, se frayant un chemin parmi les nombreux journalistes. Convoquée à nouveau pour s'expliquer sur ses déclarations parfois contradictoires, l'épouse a rapidement vu les soupçons se concentrer sur elle et le policier militaire, "une personne de confiance" en charge des questions logistiques et de sécurité auprès de la famille, qui s'est révélé être l'amant de l'épouse du diplomate.





Durant ce nouvel interrogatoire Mme de Souza a "fondu en larmes et a fini par dire que le policier militaire était l'auteur du meurtre", a détaillé le commissaire Evaristo Ponte.