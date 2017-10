Meurtre puis suicide : le mystère du jeune couple retrouvé mort enlacé dans un parc national aux Etats-Unis

Un flou qui laisse la famille et les proches l’esprit en proie à toutes les supputations. Comme par exemple Austin Young, 23 ans, le meilleur ami de Joseph, dont The Sun a recueilli le commentaire. Lui ne croit pas Joseph ait assassiné Rachel de sang-froid. "Il n'est pas ce genre de personne", dit-il. "Je pense qu’il a apporté une arme pour protéger Rachel. Je pense qu’ils se sont perdus et qu’ils souffraient horriblement dans un véritable four, de plus de 100 degrés. Ils avaient le choix entre une mort lente et douloureuse ou une morte rapide", a-t-il estimé. "Et ils ont fait le choix d’une mort rapide. Joseph n’aurait jamais tiré, à moins que Rachel n’ait dit qu’elle ne pouvait pas le supporter. Je ne veux pas qu’on voit Joseph comme un meurtrier."





D’après lui toujours, Joseph et Rachel avaient autrefois été un couple, mais étaient devenus amis plus récemment. Joseph connaissait bien le parc, et y avait emmené Rachel pour y fêter son anniversaire. "Il ne voulait pas pousser plus loin la relation, mais voulait juste faire des choses pleines de sens pour elle. Il n’était jamais agressif. C’était l’homme le plus respectueux que je connaisse."