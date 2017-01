Mexique : le narcotrafiquant "El Chapo" présenté ce vendredi à un juge

Le puissant narcotrafiquant Joaquin "El Chapo" Guzman a été extradé vers les Etats-Unis, a annoncé ce jeudi le ministère

des Affaires étrangères du Mexique. Il sera présenté à un juge de l'Etat de New York vendredi 20 janvier.





Guzman a été remis aux autorités américaines après le rejet par la Cour suprême du Mexique de deux recours déposés par ses avocats pour s'opposer à son extradition, ont indiqué les autorités mexicaines dans un communiqué. Le narcotrafiquant est poursuivi au Texas et en Californie notamment pour trafic de drogue, homicide et blanchiment d'argent. Plus précisément, il est visé par 17 chefs d'accusation différents, notamment pour avoir dirigé le cartel de Sinaola, pour lequel il risque la perpétuité.





Après son arrestation en janvier 2016, dans son fief de Sinaloa, dans le nord-ouest du Mexique, "El Chapo" était retourné dans la prison d'Altiplano d'où il s'était évadé de manière rocambolesque en juillet 2015 par un tunnel de plus d'un kilomètre de long. Il avait ensuite été transféré en mai vers la prison de Ciudad Juarez, à proximité de la frontière avec le Texas.