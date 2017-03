Mexique : une tête humaine retrouvée sur une avenue très fréquentée de Cancun

Très populaire auprès des touristes nord-américains et canadiens, la ville était jusqu’à il y peu relativement préservée de la violence liée au crime organisé. Mais la situation s’est dégradée en quelques mois. En janvier dernier, un homme avait ouvert le feu après avoir été refoulé à l’entrée d’une discothèque, non loin de Cancun. Il avait fait cinq morts dont trois étrangers. Le lendemain, trois assaillants et un policier avaient été tués lors d’une attaque menée par des hommes armés des bureaux du procureur de l'Etat de Quintana Roo, à Cancun.