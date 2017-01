MH370 : trois ans après sa mystérieuse disparition, les autorités suspendent les recherches

Ghyslain Wattrelos, dont la femme et deux enfants (âgés respectivement de 13 et 17 ans) se trouvaient à bord, se bat aux côtés de plusieurs familles de passagers pour que les autorités acceptent de redéfinir la zone de recherche. Selon lui, les autorités n’ont rien trouvé parce qu’elles ne cherchent pas au bon endroit. "Les enquêteurs cherchent depuis deux ans au fond de l’eau. Ils dépensent des fortunes pour scanner cette zone", alors que des débris ont été retrouvés sur les côtes africaines et une plage réunionnaise, avait-il confié à LCI en novembre dernier.