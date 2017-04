Le vice-président américain à la Corée du Nord : "N'éprouvez pas la détermination de Trump"

Dernier épisode dans la passe d'armes mettant aux prises les Etats-Unis et la Corée du Nord depuis plusieurs semaines, Mike Pence a joué la carte de la prévention auprès de Pyongyang. "Ces deux dernières semaines, le monde a été le témoin de la puissance et de la détermination de notre nouveau président au cours d'opérations menées en Syrie et en Afghanistan", a déclaré le vice-président américain au cours d'une conférence de presse à Séoul après une visite très symbolique de la zone démilitarisée (DMZ).





Avant d'ajouter que "La Corée du Nord ferait mieux de ne pas éprouver sa détermination ou la puissance des forces armées des Etats-Unis dans cette région". Faisant ainsi allusion à la frappe américaine contre une base aérienne du régime syrien et le largage d'une méga-bombe contre des jihadistes en Afghanistan. Autre preuve de l'intransigeance dont souhaite faire preuve Washington, M. Pence a également déclaré à Séoul que "toutes les options" étaient "sur la table" pour régler le problème nord-coréen.