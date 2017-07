Mort annoncée d'al-Baghdadi et chute de Mossoul : "Ne mésestimons pas le pouvoir de déstabilisation de Daech", prévient un spécialiste du Moyen-Orient

LCI : Ces coups durs en série pour Daech peuvent-ils entraîner un retour massif en France des candidats au djihad ?

Hugo Micheron : Pour les femmes et les enfants, c'est certain. On estime à plusieurs dizaines le nombre d'enfants français de moins de 10 ans présents en Syrie. Il va bien falloir gérer leur retour et ça va être problématique. En revanche, les hommes encore sur place sont des jusqu'au-boutistes. Je doute d'un retour massif de leur part. Ils vont plutôt tenter de se fondre dans la masse même si c'est plus dur pour un sympathisant français, avec l'accent toulousain, que pour un sympathisant irakien.