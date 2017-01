Mort de Loalwa Braz, interprète de "La Lambada": trois suspects interpellés

La dépouille de la chanteuse de 63 ans avait été découverte dans la nuit de mercredi à jeudi, à bord de son véhicule incendié non loin de son domicile, dans la petite ville balnéaire de Saquarema, à une centaine de kilomètres de Rio de Janeiro (sud-est), où elle tenait une petite auberge pour touristes, précise l'AFP. Selon la police, l'établissement était vide ce soir-là. Les trois hommes en auraient alors profité pour s'y introduire et le cambrioler. Face à ces visiteurs, Loalwa Braz Vieira aurait alors tenté de résister avant d'être rouée de coups par les hommes et d'être emportée dans sa propre voiture, évanouie.





Cette fuite aurait duré à peine un kilomètre, avant que la voiture ne tombe en panne. C'est alors que les voleurs auraient décidé d'y mettre le feu, laissant leur victime mourir carbonisée. La brigade locale des pompiers avait au départ été appelée dans la nuit pour intervenir sur un incendie au domicile de la chanteuse. Arrivés sur place, ils avaient rapidement reçu un second appel signalant qu'une voiture était en train de brûler à proximité.





Loalwa Braz Vieira avait accédé à une fulgurante célébrité mondiale en 1989 en interprétant avec le groupe Kaoma la chanson "Chorando se foi" ("Il est parti en pleurant", ndlr), plus connue sous le nom de "La Lambada".