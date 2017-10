Mort mystérieuse de Kim Wall dans un sous-marin : "Le sexe tient une place importante dans la vie" de Peter Madsen

Reconnaissant avoir été choqué par les révélations de la justice, Thomas Djursing, qui a côtoyé Peter Madsen durant huit ans et a écrit des centaines d’articles à son sujet, pense que la découverte des vidéos ne constitue pas une preuve suffisante : "Ça pourrait très bien être ses films, mais il faut garder à l'esprit qu’il a autorisé d'autres personnes d’accéder à son ordinateur. Lui-même n'a rien d’un génie informatique. Il est plutôt du genre à noter des choses et à ne pas les retrouver par la suite." Un avis partagé par des spécialistes du dossier pour qui, s’ils renforcent la suspicion, les clips retrouvés ne permettent pas concrètement de faire avancer l’enquête.





Pour rappel, le tronc décapité et démembré de Kim Wall, 30 ans, a été découvert le 21 août en baie de Køge, non loin de la capitale danoise. Tandis que Peter Madsen soutient qu’un accident a entraîné le décès de la jeune journaliste, dont il a finalement jeté le cadavre à la mer, l'autopsie n'a pas permis d'établir les causes précises de la mort, même si elle a mis en évidence de multiples mutilations infligées aux parties génitales de la victime. Deux mois après la disparition de la Suédoise, les recherches se poursuivent pour retrouver l'intégralité de son corps.