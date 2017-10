Mystère du sous-marin danois : des vidéos de femmes décapitées retrouvées sur un disque dur dans l'atelier de Peter Madsen

Des films "fétichistes" montrant des femmes "réelles" torturées, décapitées puis brûlées. Voilà ce qui a été retrouvé sur un disque dur découvert dans l'atelier de l'inventeur Peter Madsen, a annoncé le parquet danois ce mardi. Cet ingénieur, obsédé par la conquête des mers et de l'espace, est soupçonné de l’assassinat de la journaliste suédoise Kim Wall.





"Ce disque dur ne m'appartient pas", a réagi Peter Madsen, soulignant que de nombreuses personnes avaient eu accès à son atelier, pointant même du doigt la présence d'un stagiaire. Inculpé de meurtre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, il continue de clamer son innocence malgré un large faisceau d'indices à charge. L'accusation estime ainsi que M. Madsen a tué Kim Wall afin de satisfaire un fantasme sexuel avant de la mutiler et de la démembrer. Si l'autopsie n'a pas permis d'établir les causes de la mort, elle a toutefois mis en évidence les multiples mutilations infligées aux parties génitales de la victime.