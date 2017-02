Mossoul : nouvelle offensive de l'armée irakienne contre Daech

COMBATS - La bataille a commencé au petit matin, au sud-ouest de Mossoul, non loin de l'aéroport toujours contrôlé par Daech. Et c'est le premier objectif des forces irakiennes dans cette nouvelle offensive avant d'avancer vers le centre-ville. Il aura fallu trois mois aux forces spéciales pour déloger les djihadistes de l'est du Tigre. Et la bataille qui commence aujourd'hui s'annonce encore plus complexe : la résistance de Daech s'annonce féroce.